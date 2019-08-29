В соцсетях распространилась новая мошенническая схема — злоумышленники зарабатывают на доверчивых пользователях посредством продаж чужих абонементов на онлайн-кинотеатры. Об этом пишет Лига.Tech.

Сообщается, что мошенники используют абонементы уже существующих подписчиков, а точнее — незадействованные слоты. Дело в том, что легальные сервисы предусматривают возможность нескольких подключений одновременно с разных IP-адресов для того, чтоб пользователь мог осуществлять вход со своих различных гаджетов. Если же абонент не задействует все возможные слоты, находчивые злоумышленники выставляют их на продажу.

То есть, жертве мошенничества предлагают по внушительно низкой цене приобрести подписку на Megogo и Oll.tv, на деле предоставляя доступ к чужому абонементу.

Разумеется, если владелец абонемента обнаружит среди подключений чужое устройство, он может легко блокировать доступ. В результате жертва мошенничества теряет и деньги, и возможность пользоваться видеосервисами.

Напомним, в июле по сети распространился очередной «развод» — мошенники предлагали бесплатный, безлимитный сервис мобильной связи по Украине и по всему миру.

Чуть раньше, в мае, мошенники в соцсетях предлагали украинцам прОнлайн-киноиобрести устройства для приема «бесплатного» спутникового интернета.

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