Вы любите Бритни Спирз, Take That, Backstreet Boys и the Spice Girls? Насладится творчеством этих и многих других групп и исполнителей в режиме 24/7 можно с сегодняшнего дня, 29 августа, в эфире британской цифровой радиостанции Heart 90s.

Радиостанция Heart 90s начала работу в мультиплексе DAB+ на всей территории Великобритании, обеспечивая слушателям возможность ощутить вкус 90-х годов под ритмы мелодий популярных исполнителей того времени – таких, как Take That, Spice Girls, George Michael, Backstreet Boys, Britney Spears и многие другие.

Обширный плейлист, наполненный забойными хитами и величайшими композициями десятилетия 90х, позволит радиостанции Heart 90s гарантированно поднять настроение и вызвать ощущение ностальгии.

Каждое утро по будням слушателям будет помогать просыпаться Кевин Хьюз. Его Завтрак-шоу будет звучать в эфире станции с 6 до 10 утра.

Новая станция будет доступна на всей территории Великобритании в цифровом стандарте DAB в составе мультиплекса D1, а кроме того – на многих других цифровых платформах на смарт-колонках и, наконец, на сайте heart.co.uk/90s.

Таким образом, слушать эфир данной радиостанции можно и на территории Украины. Это можно сделать в онлайн-режиме на сайте проекта GlobalPlayer.com. Heart 90s можно также слушать на мобильных устройствах, загрузив приложение для iOS и Android.

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