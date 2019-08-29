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Вы любите Бритни Спирз, Take That, Backstreet Boys и the Spice Girls? Насладится творчеством этих и многих других групп и исполнителей в режиме 24/7 можно с сегодняшнего дня, 29 августа, в эфире британской цифровой радиостанции Heart 90s.

Радиостанция Heart 90s начала работу в мультиплексе DAB+ на всей территории Великобритании, обеспечивая слушателям возможность ощутить вкус 90-х годов под ритмы мелодий популярных исполнителей того времени – таких, как Take That, Spice Girls, George Michael, Backstreet Boys, Britney Spears и многие другие.

Обширный плейлист, наполненный забойными хитами и величайшими композициями десятилетия 90х, позволит радиостанции Heart 90s гарантированно поднять настроение и вызвать ощущение ностальгии.

Каждое утро по будням слушателям будет помогать просыпаться Кевин Хьюз. Его Завтрак-шоу будет звучать в эфире станции с 6 до 10 утра.

Новая станция будет доступна на всей территории Великобритании в цифровом стандарте DAB в составе мультиплекса D1, а кроме того – на многих других цифровых платформах на смарт-колонках и, наконец, на сайте heart.co.uk/90s.

Таким образом, слушать эфир данной радиостанции можно и на территории Украины. Это можно сделать в онлайн-режиме на сайте проекта GlobalPlayer.com. Heart 90s можно также слушать на мобильных устройствах, загрузив приложение для iOS и Android.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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