Помощник министра энергетики Украины Виталий Кропачев купил николаевский телеканал «ТАК TV» (компания «Так ТВ Центр+») со спутниковой лицензией. На его основе в скором времени будет перезапущен TVi, пишет Телекритика.

Сообщается, что Кропачев стал владельцем компании «Так ТВ Центр+» в июне текущего года. А вот лицензию на спутниковое вещание телеканала «ТАК TV» он получил еще в мае.

Согласно данным, покупка была необходима для перезапуска канала TVi — вскоре логотип «ТАК TV» будет изменен. А новая лицензия была оформлена в связи с долгами по старой.

Напомним, в июне украинский политик Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK. Теперь в активе Козака числится три канала — «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

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