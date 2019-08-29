Kartina TV совместно с международным оператором спутниковой связи SES полноценно запустит спутниковую DTH-платформу уже с середины сентября. Об этом пишет Кабельщик.

Платформа спутникового телевидения Kartina Satellite будет транслировать русскоязычным жителям Европы самые популярные российские каналы. Всего — порядка 30 каналов, шесть из которых представлены международными версиями в HD-формате.

«Уже решен вопрос с каналами Национальной Медиа Группы, у которых есть международные версии, – «Пятым», «Рен ТВ» и СТС, а также с ТВЦ и «Дождем». Близки к подписанию договоров «России», НТВ и ТНТ. Кроме этого в пакет войдут ряд нишевых каналов, в том числе из Украины и других стран СНГ», — сообщает ресурс.

По словам гендиректора Kartina TV Андрея Райха, организационных препятствий на пути к запуску Kartina Satellite возникнуть не должно. Компания сдала все необходимые документы и оплатила соответствующую сумму для получения лицензии спутникового оператора. Осталось только получить разрешение европейских регуляторов.

Напомним, о планах Kartina TV запустить платформу спутникового ТВ стало известно еще в начале года. Уже тогда Андрей Райх говорил о том, что более 30 каналов будут выведены на спутник выведены на спутник Astra, размещённый в орбитальной позиции 19,2 гр.в.д.

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