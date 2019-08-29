Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится с вице-президентом концерна Ericsson в Европе и Латинской Америке Аруном Бансалом для обсуждения дальнейшего сотрудничества. В ходе встречи будет поднята тема переноса значительной части производства решений для 5G в Польшу, пишет Европейская Правда.

Сообщается, что к таким действиям шведского производителя подтолкнула нарастающая конкуренция за первенство сфере разработок 5G-оборудования между Ericsson и китайским Huawei.

Благодаря переносу производства на польский завод в Тчеве Ericsson сможет ускорить процесс достижения собственной независимости от китайского рынка. Таким образом весомую часть всех поставок оборудования шведской компании в Европу может составить экспорт из Польши.

Напомним, в мае Ericsson запустил в России инновационный Центр 5G, объединяющий в себе тестовую лабораторию, Ericsson Academy и демо-студию с новейшим оборудованием компании.

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