Австрийский оператор A1 совместно с производителями оборудования Nokia и Samsung провел тестовый стриминг видео в формате 8K с помощью сети 5G. Рекордная скорость передачи видео высокой четкости демонстрирует широкие возможности сети пятого поколения, пишет Телеспутник.

Сообщается, что при проведении теста была достигнута рекордная скорость передачи — 1,2 Гбит/с. Возможности стриминга 8K-видео через 5G были показаны на Европейском форуме в городе Альпбах.

«Для проведения теста оператор расширил инфраструктуру мобильного интернета в тирольском городе Альпбах, оснастив четыре наружных передатчика антеннами 5G Massive MIMO и установив передатчик внутри здания. Все передатчики были подключены к интернету со скоростью 10 Гбит/с», — пишет ресурс.

Как рассказал генеральный директор А1 Маркус Граусам, для передачи видео высокой четкости необходима максимальная пропускная способность. Тестовый стриминг, проведенный оператором, демонстрирует, насколько далеко могут зайти возможности сети пятого поколения.

Поскольку на сегодня именно 5G является сетью с наибольшей пропускной способностью, именно она станет основой для всех последующий разработок в области мобильного интернета и приложений.

Напомним, в конце марта в Австрии оператор T-Mobile первый в Европе запустил сеть 5G в коммерческое пользование.

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