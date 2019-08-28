Компания Astranis – стартап из Сан-Франциско (США), работающий в сфере спутникового Интернета и имеющая в числе своих инвесторов компании Andreessen Horowitz, Y Combinator и ряд других венчурных групп из Силиконовой долины, сообщила о том, что её первый коммерческий спутник будет запущен в космос в четвёртом квартале 2020 года компанией SpaceX.

Спутник будет на эксклюзивной основе предоставлять услуги связи согласно контракту компании Astranis с расположенной на Аляске компанией Pacific Dataport. Данная услуга будет предоставляться с 2021 года.

«Это значительное событие в истории компании, – говорит генеральный директор и соучредитель Astranis Джон Джедмарк. – Мы ещё на шаг приблизились к моменту запуска нашего первого коммерческого спутника и решению проблемы с подключением к интернету».

Компания Astranis – один из многих появившихся в последние годы стартапов, работающих в сфере спутникового Интернета, однако, она сильно отличается от своих конкурентов подходом к обеспечению покрытием спутникового Интернета. В частности, компании SpaceX и OneWeb создают группировки из сотен небольших и недорогих спутников, висящих на низкой околоземной орбите – в отличие от традиционных спутников связи, которые могут стоить сотни миллионов долларов и располагаться на геосинхронной орбите.

Компания Astranis занимает в некотором роде промежуточное положение. Используя современные технологии, она создаёт спутники меньшего размера и на сотни миллионов долларов дешевле стандартных для размещения на геосинхронной орбите, что должно помочь обеспечить связь там, где в настоящее время её не хватает.

Это открывает хорошие преимущества на рынке как для Astranis, так и для региональных компаний связи, – говорится в февральском отчёте, подготовленном аналитической фирмой Quilty Analytics: Появление «геостационарных микро-спутников» даст наконец региональным провайдерам – таким, как Pacific Dataport – возможность взять ситуацию «в свои руки», предложив клиентам широкий выбор персональных решений.

После ввода в эксплуатацию спутник Astranis обеспечит компании Pacific Dataport канал ёмкостью свыше 7.5 Гбит/сек, который принесёт компании Astranis «десятки миллионов долларов» за весь период эксплуатации спутник, – отмечает Джедмарк. Всё это также пойдёт на пользу жителям Аляски, где примерно 20% населения сегодня лишены возможности доступа к широкополосному Интернету.

Спутник компании Astranis отправится в космос в паре с другим, более крупным спутником, на борту ракеты Falcon 9 в четвёртом квартале 2020 года. Обладая весом в 800 фунтов, спутник является слишком малым, для того чтобы стать главным «пассажиром» миссии. В настоящее время на рынке запуска малых спутников работает несколько конкурирующих между собой компаний, однако, по словам Дждмарка, возглавляемая им компания остановила свой выбор на SpaceX по нескольким причинам – в частности, связанным с вопросами времени и цены.

«Они являются прекрасными партнёрами, с которыми приятно обсуждать детали запуска», – заявил он.

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