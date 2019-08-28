В Закарпатской области кафе выплатит более 240 тысяч гривен за незаконное использование аудио-композиций. Суд подтвердил нарушение авторского права, заявленное в иске Организации коллективного управления авторскими и смежными правами (ОКУАСП), пишет Голос Карпат.

«Основанием для подачи иска стало проведение контрольного прослушивания втпомещениии кафе в июле 2016 года. Тогда представителем ОКУАСП было зафиксировано использование в заведении песен «Papi» в исполнении Дженнифер Лопес, «If It Ain’t Love» Джейсона Деруло и «Can’t Remember To Forget You» в исполнении Шакиры И Рианны», — сообщает ресурс.

Поскольк обвиняемая сторона не предоставила доказательств лицензионного использования интеллектуальной собственности, суд назначил заведению выплатить ОКУАСП компенсацию в размере 42 минимальных зарплат за каждое нарушение, в целом — 242 046 грн.

Напомним, на этой неделе на территории одного из отелей Черкасской области Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания пресек незаконную трансляцию четырех российских каналов.

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