Южнокорейский производитель техники LG Electronics и оператор поисковых систем NAVER создали мобильный браузер Whale, способный поддерживать функцию многозадачности в смартфонах с двумя экранами на новым уровне. Об этом сообщает пресс-служба LG.

Согласно данным, браузер Whale может поддерживать выполнение нескольких функций одновременно. К примеру, пользователь может сидеть на двух разных страницах сайта одновременно, быстро переключаясь с одного экрана на другой.

«Те, кто любит делать покупки в сети Интернет, смогут одновременно выбирать разделы меню основных категорий сайта на одном экране, а читать описания продуктов на другом. Пользователи, которые общаются на двух языках, вместе с «Whale» смогут осуществлять поиск и читать любимые сайты новостей на двух разных языках одновременно», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что пользователи весьма высоко оценили преимущества двойного экрана от LG, в связи с чем компания планирует в дальнейшем выпускать больше устройств с поддержкой такой технологии.

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