Vodafone и Государственный университет телекоммуникаций создали программу обучения основам интернета вещей. Курсы позволят не только получить необходимое понимание технологии, но и поучаствовать в непосредственной разработке проектов, связанных с IoT, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

«Программа обучения рассчитана на 5 месяцев и состоит из трех модулей: Device Intelligence and Wearables, IoT Security и Products and Projects. На данный момент в обучении смогут принять участие только студенты 4 курсов Государственного университета телекоммуникаций, однако в будущем к образовательной программе смогут присоединиться и другие вузы Украины», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что все участники программы обучения получат доступ к новейшему оборудованию в лаборатории интернета вещей и технологической базе Vodafone, благодаря чему лично смогут поучаствовать в процессе внедрения IoT в Украине.

Напомним, в июне Vodafone сообщил о завершении очередного этапа развития интернета вещей в Украине, успешно протестировав собственную сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) в Киеве

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