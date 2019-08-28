Компании Bowenvale Limited (Bowenvale) и Asia Satellite Telecommunications Holdings сделали совместное заявление касательно приватизации AsiaSat, в котором говорится о том, что схема соглашения (Схема) была одобрена на заседании суда.

Большая часть акционеров, проголосовавших лично или по доверенности на основе численности персонала, отдала свои голоса в пользу приватизации.

В случае вступления Схемы в действие, акционеры схемы получат за одну акцию цену аннулирования в размере 10.22 гонконгских доллара денежными средствами.

На следующем этапе приватизационного процесса компания AsiaSat надеется получить санкцию на реализацию Схемы во время слушания петиции 30 августа.

В случае одобрения Схемы, она должна вступить в силу 3 сентября 2019 года, после чего AsiaSat станет частной дочерней компанией Bowenvale, при этом листинг акций AsiaSat на Фондовой бирже Hong Kong Limited будет снят с торгов 5 сентября 2019 года.

Компания AsiaSat, учреждённая в 1988 году, является ведущим оператором спутниковой связи в Азии. В настоящее время в распоряжении компании имеется семь спутников – AsiaSat 3S, 4, 5, 6, 7, 8, а также новый спутник AsiaSat 9. Последний является самым мощным из всех спутников компании AsiaSat и призван увеличить мощность и эффективность покрытия на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Компания AsiaSat является частной дочерней компанией Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited, зарегистрированной на гонконгской бирже. Двумя крупнейшими акционерами AsiaSat являются CITIC Group Corporation и Carlyle Asia Partners IV, L.P.

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