В текущем году количество домохозяйств, имеющих доступ к интернету, выросло в Турции на 4.5% в сравнении с данными прошлого года – до отметки в 88.3%. Об этом пишет издание Hürriyet Daily News со ссылкой на данные Турецкого института статистики (TÜİK).



87.9% домохозяйств имеют подключение к широкополосному интернету, при этом 86% домохозяйств в 2019 году также пользовались услугами мобильного интернета.

В возрастной категории 16-74 в 2019 году доля пользователей интернета составила 75.3%. В 2018 году, по данным авторов исследования, этот показатель составлял 72.9%.

«При этом доля пользователей интернета среди мужского населения в возрасте от 16 до 74 лет составила 81.8%, среди женщин – 68.9%», – говорится в документе.

«На протяжении 12 месяцев – с апреля 2018 по март 2019 – 51% интернет-пользователей в возрасте от 16 до 74 лет обращался через интернет в органы государственной власти для решения своих проблем», – заявляют в TÜİK.

В предыдущий период доля таких граждан составляла 45.6%.

В период с апреля 2018 по март 2019 года 34.1% пользователей интернета использовали онлайн-платформы для покупки товаров или услуг, в предыдущем периоде доля таких пользователей составляла 29.3%.

«Доля покупок через интернет составляла 38.3% среди мужчин и 29.9% среди женщин», – заявили в статистической службе.

Следующая публикация данных исследований TÜİK по этой теме намечена на август 2020.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.