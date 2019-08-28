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Интернет / network

В текущем году количество домохозяйств, имеющих доступ к интернету, выросло в Турции на 4.5% в сравнении с данными прошлого года – до отметки в 88.3%. Об этом пишет издание Hürriyet Daily News со ссылкой на данные Турецкого института статистики (TÜİK).

87.9% домохозяйств имеют подключение к широкополосному интернету, при этом 86% домохозяйств в 2019 году также пользовались услугами мобильного интернета.

В возрастной категории 16-74 в 2019 году доля пользователей интернета составила 75.3%. В 2018 году, по данным авторов исследования, этот показатель составлял 72.9%.

«При этом доля пользователей интернета среди мужского населения в возрасте от 16 до 74 лет составила 81.8%, среди женщин – 68.9%», – говорится в документе.

«На протяжении 12 месяцев – с апреля 2018 по март 2019 – 51% интернет-пользователей в возрасте от 16 до 74 лет обращался через интернет в органы государственной власти для решения своих проблем», – заявляют в TÜİK.

В предыдущий период доля таких граждан составляла 45.6%.

В период с апреля 2018 по март 2019 года 34.1% пользователей интернета использовали онлайн-платформы для покупки товаров или услуг, в предыдущем периоде доля таких пользователей составляла 29.3%.

«Доля покупок через интернет составляла 38.3% среди мужчин и 29.9% среди женщин», – заявили в статистической службе.

Следующая публикация данных исследований TÜİK по этой теме намечена на август 2020.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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