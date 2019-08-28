1+1 media озвучила провайдерам цены на дистрибуцию своих каналов на ближайшие три года. Об этом пишет Телекритика.

Сообщается, что со следующего года цена за каналы 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди» и «УНИАН ТВ») начнет расти поквартально. Так, в первом квартале следующего года провайдеры будут вынуждены платить уже не 3, а 4,5 гривны за каждого абонента в месяц.

К концу 2020 года цена и вовсе подрастет до 6 гривен. В 2021 плата за ретрансляцию каналов составит 7 гривен, а еще через год — все 8 гривен с абонента.

Отмечается, что медиагруппа намерена уровнять роялти для кабельных провайдеров и OTT-операторов, поскольку последние длительное время платили больше. Также 1+1 media увеличивает стоимость прав на catch up и time-shift. Для операторов ОТТ и IPTV она вырастет с 1 грн/мес до 1,5 грн/мес за абонента в следующем году, до 1,75 грн/мес — в 2021 году, до 2 грн/мес — в 2022 году.

Напомним, в 1+1 media также заявили, что после кодирования спутника каналы 1+1, 2+2 и ТЕТ будут запущены в HD, а также промаркированы для Т2.

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