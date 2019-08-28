В Китае значительно выросло количество пользователей 4G. В конце июля этот показатель составил более 1,2 миллиарда, передает русская служба Синьхуа.

Согласно данным, к концу прошлого месяца в Китае насчитали 1,24 миллиарда пользователей в сети четвертого поколения.

Среди всех пользователей мобильных телефонов абоненты 4G составляют наибольший процент — 78,2%. Это на 3,8% выше, нежели было зафиксировано в прошлом году.

Напомним, в конце 2016 года связью четвертого поколения пользовались всего 58% обладателей смартфонов. А в конце 2015 года число абонентов 4G в Китае составляло 386 миллионов.

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