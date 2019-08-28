1+1 media промаркирует свои телеканалы. Каналы медиагруппы 1+1, 2+2 и ТЕТ получат метку сигнала Т2 после кодирования спутникового сигнала в октябре, передает Интерфакс-Украина.

По словам директора департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media Андрея Мальчевского, такие меры будут приняты для более эффективной борьбы с кардшарингом.

«Сейчас все наши каналы открыты. Соответственно, очень тяжело понять, откуда берется сигнал, и какие-то мелкие сети, не являющиеся лицензиатами, еще могут его транслировать, хотя мы стараемся все это мониторить и перекрывать такие возможности», — рассказал Мальчевский.

Соответственно, после кодирования спутникового сигнала его ретрансляцию можно будет осуществлять только посредством сети Т2. А благодаря маркировке, можно будет узнать, откуда поступает сигнал в случае незаконной ретрансляции каналов 1+1, 2+2 и ТЕТ.

Кроме того, в 1+1 media назвали точную дату запуска вышеупомянутых каналов в формате HD — 20 января 2020 года. Вместе с тем каналы будут переведены на стандарты спутникового вещания DVB-S2/MPEG-4.

К слову, в марте медиагруппа уже заявляла о намерении перевести свою библиотеку контента в HD. Тогда компания обещала запустить в HD-формате несколько каналов из портфолио 1+1 media distribution уже к концу текущего года.

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