Setanta Sports теперь доступен пользователям пакетов провайдера ВОЛЯ. Об этом сообщает пресс-служба.

«ВОЛЯ добавила в свое портфолио популярный в мире болельщиков телеканал Setanta Sports. Телеканал будет доступен в HD качестве для абонентов базовых расширенных пакетов цифрового и интерактивного телевидения», — говорится в пресс-релизе.

Изначально канал будет запущен для абонентов 10 городов: Киева, Днепропетровска, Львова, Полтавы, Сумм, Тернополя, Обухова, Украинки, Харькова и Черкасс. Новые клиенты смогут оформить подключение по спеццене — 99 гривен в месяц.

Напомним, недавно телеканал Setanta Sports появился в пакете «Суперспорт» видеосервиса Oll.tv.

Также о включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили

ОТТ-сервисы Megogo, Sweet TV, Divan TV и YOUTV. Со временем, когда канал адаптируется в роли иностранного вещателя в украинском медиапространстве, можно будет ожидать его запуск в кабельных и IPTV-сетях.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал ирландскому спортивному вещателю Setanta Sports разрешение на вещание в Украине 1 августа.

Setanta Sport будет транслировать английский чемпионат по футболу (АПЛ), а также баскетбол (НБА), хоккей (НХЛ), силовые бои (UFC) и теннисные турниры.

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