Американский производитель игрушек Hasbro купит компанию Entertainment One, основным активом которой является мультсериал «Свинка Пеппа». Стоимость сделки составит порядка 4 миллиардов долларов, пишет Телекритика.

Согласно данным, «Свинка Пеппа» пополнит «коллекцию» Hasbro, в которой уже находятся Furby, My Little Pony, «Трансформеры», а также игра «Монополия». Сам же производитель игрушек намерен в будущем расширить свою деятельность в сфере кино, сосредоточившись на детских проектах.

Что касается Entertainment One, представители компании в будущем планируют присоединиться к Hasbro в производстве контента. Пока что в рамках сделки акционеры получат по 6,8 доллара за акцию.

Отмечается, что «Свинка Пеппа» — самый прибыльный проект Entertainment One. Мультсериал переведен более чем на 40 языков и транслируется в 180 странах мира. Осенью прошлого года общий доход от «Свинки Пеппы» составил более 1 миллиарда долларов.

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