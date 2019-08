Учёные работают над созданием новой, недорогой и эффективной системы для запуска спутников в космос. Группа исследователей из Финского института метеорологии изучает возможность использования воздушных шаров, наполненных паром, для запуска спутников с них – вместо запуска ракет с поверхности Земли.

Паровые шары могут быть использованы для подъёма ракет на определённую высоту над Землёй для последующего запуска. Чем выше над Землёй – тем меньшим является сопротивление воздуха, и поэтому эффективность таких запусков выше. Исследователи описали свою разработку в статье, опубликованной в издании «The Aeronautical Journal»

Запуск спутников на орбиту значительно облегчается, если ракета перед запуском поднимается на определённую высоту, где воздух разрежён. Небольшие ракеты уже запускались с борта самолёта или воздушного шара. Однако, использование воздушных шаров, наполненных водородом или гелием, имеет свои недостатки: водород легко воспламеняется, а гелий дорог.

В свежем исследовании учёные, работающие в Финском метеорологическом институте предлагают использовать в качестве подъёмного газа горячий пар.

«На Земле воздушный шар наполняется горячим паром, а затем запускается. По мере подъёма воздушного шара, часть пара конденсируется. В процессе конденсации выделяется большое количество скрытого тепла, которое замедляет охлаждение пара, помогая ему оставаться в газообразном состоянии, – говорит ведущий автор исследования Пекка Янхунен. – После того, как шар поднимается на необходимую высоту, на старт выводится ракета, её двигатели включаются, и она взмывает в космос. Шар освобождается от пара, он опускается и может быть повторно использован».

В исследовании представлена компьютерная модель, отображающая подъём наполненного паром шара с последующим охлаждением пара на высоте 18 километров. Вес ракеты может варьироваться – он может быть равен, к примеру, 10 тоннам, чего достаточно для запуска спутника массой в несколько сотен килограммов. Помимо обслуживания запусков ракет, паровые шары могут использоваться и для подъёма других грузов в стратосферу. При этом данный метод является безопасным и недорогим – по крайней мере, на бумаге.

Больше информации ищите в публикации P. Janhunen et al. Steam balloon concept for lifting rockets to launch altitude, The Aeronautical Journal (2019). DOI: 10.1017/aer.2019.10.

