Украинский «Слуга народа» стал одним из популярнейших сериалов среди зрителей российских онлайн-кинотеатров. В совокупности с «Игрой престолов» и «Чернобылем» он набрал порядка 8 миллионов просмотров, пишет Коммерсантъ.

В частности, количество просмотров иностранных сериалов в онлайн-кинотеатре Okko существенно увеличилось в целом. По результатам первого полугодия 2019 года этот показатель вырос до 19,8 млн, что больше на 190%, нежели было зафиксировано в аналогичный период прошлого года.

Что интересно, почти половину этого количества составили просмотры вышеупомянутых «Игры престолов», «Чернобыля» и «Слуги народа». В совокупности они набрали почти 8 миллионов.

В топ «Кинопоиска» по просмотрам подписчиками среди сериалов с начала года вошли «Игра престолов», «Друзья» и «Теория большого взрыва». Однако «Слуга народа» долгое время обгонял «Друзей».

В Megogo сериал с Владимиром Зеленским вошел в топ-10.

Напомним, в 2016 году Netflix приобрёл права на показ сериала «Слуга народа», а FOX Studios выкупила права на формат телесериала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.