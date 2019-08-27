ПОДЕЛИТЬСЯ
Чемпионат мира по регби 2019 / 2019 Rugby World Cup
Японский общественный вещатель NHK планирует освещать ход грядущего Чемпионата мира по регби в стандарте 8K.

Турнир, стартующий в Японии 20 сентября, станет первым спортивным мероприятием, снятым в разрешении 8K. В процессе чемпионата ход соревнований будет освещаться через 28 и 23 камерных плана, а полуфинал и финал будут снимать 34 камеры.

Трансляции с чемпионата будут вестись в виде нескольких потоков, транслирующихся в различных форматах. Также контент будет доступен в разрешении 4K.

При освещении 34 матчей турнира для отображения таких элементов картинки, как состав команд, сравнения игроков, статистика и прочие таблицы будут использованы элементы графики с дополненной реальностью.

Председатель Международного совета регби сэр Билл Бомонт комментирует: «Наша основанная миссия заключается в расширении международной семьи регби, и наши планы, связанные с трансляцией Чемпионата мира по регби 2019, являются прямым отражением этой миссии через предоставление больших объёмов контента большему количеству людей с использованием большего количества инновационных решений. Мы рады тому, что для телевизионной трансляции и презентации в социальных медиа Чемпионата мира по регби будут задействованы новые стандарты, ибо это даст нашим болельщикам возможность наблюдать за ходом соревнований с нескольких углов, а также ощущать себя ближе к ведущим игрокам мира и историям, связанных с этим важным и особенным событием».

Ожидается, что в этом году Чемпионат мира сможет собрать наибольшую аудиторию за всю историю этого вида спорта. Наблюдать за ходом соревнований будут 800 миллионов домохозяйств в 217 странах и территориях мира.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияПиратство в Украине: на KMW 2019 расскажут, почему нужно бороться с воровством медиаконтента
Следующая публикацияАкционеры хотят продать Fashion TV за $50 млн
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА