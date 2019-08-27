Японский общественный вещатель NHK планирует освещать ход грядущего Чемпионата мира по регби в стандарте 8K.

Турнир, стартующий в Японии 20 сентября, станет первым спортивным мероприятием, снятым в разрешении 8K. В процессе чемпионата ход соревнований будет освещаться через 28 и 23 камерных плана, а полуфинал и финал будут снимать 34 камеры.

Трансляции с чемпионата будут вестись в виде нескольких потоков, транслирующихся в различных форматах. Также контент будет доступен в разрешении 4K.

При освещении 34 матчей турнира для отображения таких элементов картинки, как состав команд, сравнения игроков, статистика и прочие таблицы будут использованы элементы графики с дополненной реальностью.

Председатель Международного совета регби сэр Билл Бомонт комментирует: «Наша основанная миссия заключается в расширении международной семьи регби, и наши планы, связанные с трансляцией Чемпионата мира по регби 2019, являются прямым отражением этой миссии через предоставление больших объёмов контента большему количеству людей с использованием большего количества инновационных решений. Мы рады тому, что для телевизионной трансляции и презентации в социальных медиа Чемпионата мира по регби будут задействованы новые стандарты, ибо это даст нашим болельщикам возможность наблюдать за ходом соревнований с нескольких углов, а также ощущать себя ближе к ведущим игрокам мира и историям, связанных с этим важным и особенным событием».

Ожидается, что в этом году Чемпионат мира сможет собрать наибольшую аудиторию за всю историю этого вида спорта. Наблюдать за ходом соревнований будут 800 миллионов домохозяйств в 217 странах и территориях мира.

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