Благодаря сделке по приобретению прав на трансляцию телеканала FOX HD, подписчикам MEGOGO также стал доступен эксклюзивный контент в рамках услуги видео по запросу FOXNOW.

FOX – один из лучших развлекательных телеканалов мира и лидер по количеству премьерного контента от ведущих мировых студий. Уже на следующий день после премьеры в США зрители смогут увидеть новые эпизоды сериалов: «Ходячие мертвецы», «Война миров», «911: служба спасения», «Майанцы», «Чем мы заняты в тени» и многие другие.

FOXNOW – это каталог видео по запросу (VoD), который состоит из самых популярных сериалов, которые выходят на канале FOX. Таким образом абоненты MEGOGO получили доступ ко всем сезонам лучших сериалов: «Ходячие мертвецы», «Легион», «Сосны», «Тайная власть» и многих других, завоевавших популярность у поклонников и телекритиков по всему миру. В разделе FOXNOW зрители могут посмотреть все предыдущие сезоны, а также премьеры высококачественных телешоу в любое время на любых устройствах в любом месте.

Новый каталог FOXNOW доступен подписчикам в Украине, Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Грузии, Латвии, Литве и Эстонии. Весь контент MEGOGO представлен в формате HD-качества и доступен для просмотра в подписке «ТВ и Кино: Максимальная», которая предлагает более ста телевизионных каналов и тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов.

MEGOGO – это крупнейший в Восточной Европе и СНГ видеосервис для просмотра онлайн ТВ и кино. Ежемесячная аудитория сервиса составляет 50 млн. уникальных пользователей. Каталог ресурса – более 77 000 единиц видео, из которых более 5000 единиц художественных фильмов и сериалов, более 1500 мультфильмов, около 45 000 телевизионных шоу, концертов и музыкального видео, а также более 20 000 новостных программ. Сервис предоставляет возможность просматривать контент на любых устройствах – телевизорах Smart TV, компьютерах, планшетных ПК, смартфонах и т.д. Мобильные приложения MEGOGO для iOS и Android сделают просмотр еще более удобным.

Напомним, в марте текущего года доступ к сервису FOXNOW получили абоненты ВОЛИ.

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