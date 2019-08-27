Пиратство в Украине: на KMW 2019 расскажут, почему нужно бороться с воровством медиаконтента

Борьба с воровством контента в Украине – процесс непрерывный, долгоиграющий, но перспективный и экономически оправданный. Многие игроки цивилизованного рынка в этом уже убедились, и поделятся опытом с другими участниками, чтобы вместе усилить работу и ускорить этот непростой путь.
Вот пять ключевых «зачем» в борьбе с пиратством:
- зачем правообладатели борются с пиратством, и какой доход они при этом сохраняют (не теряют);
- зачем рекламодатели, банки и другой бизнес выступают против воровства интеллектуальной собственности, и что они от этого получают;
- зачем украинскому государству бороться с пиратством, какие цели перед нами стоят;
- зачем международное сообщество борется с пиратством и что это дает мировой экономике;
- зачем пользователь (в Украине и за рубежом) потребляет нелегальный контент, почему так происходит, и что с этим делать.
Обо всем этом будут говорить на KYIV MEDIA WEEK 17 сентября с 14:00 до 17:00 в конференц-зале London, Hyatt Regency Kyiv, на III конференции для правообладателей «Борьба с пиратством в Украине: 5 «зачем» и результаты борьбы с кражей контента».
Конференция является площадкой для владельцев бизнеса, юристов украинских и международных компаний и всех, кого касается тема защиты прав интеллектуальной собственности. Участники получат практические советы, присоединятся к конструктивному диалогу, смогут вовлечься в принятие совместных решений относительно будущих действий.
Организатор – Общественный союз «Инициатива Чистое небо», созданный с целью развития легального аудиовизуального контента и борьбы с нарушением права интеллектуальной собственности.