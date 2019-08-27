Международный телеканал Fashion TV выставлен на продажу. Акционеры планируют выручить 50 миллионов долларов за 100% акций канала, пишет Коммерсантъ.

Сообщается, что на данный момент владельцами Fashion TV являются бизнесмены Мишель Адам из Польши (80% акций) и Олег Бойко (Finstar) из России (около 20% акций). Акционеры ведут переговоры с несколькими потенциальными покупателями из Европы и Азии.

«Привлекательность актива — в его огромном потенциале для рынка развлечений. Fashion TV является отличной платформой для разработки новых проектов в области медиа и интернет-технологий, особенно для рынков Азии, где Fashion TV имеет неоспоримую популярность», — заявили в Finstar.

Отмечается, что охват Fashion TV составляет 470 млн абонентов платного ТВ и 400 млн пользователей OTT-сервисов по всему миру, включая 62 млн и 50 млн соответственно в СНГ.

Напомним, в сентябре будет запущена украинская версия канала — Fashion TV Ukraine. Его владельцем является директор группы «Наше медиа» Андрей Верхоляк.

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