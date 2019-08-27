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Ekstraklasa.TV
Польская футбольная премьер-лига Ekstraklasa проанонсировала запуск собственной OTT-платформы.

В заявлении лиги говорится, что новый потоковый web-сайт и приложение Ekstraklasa.TV должны будут стать источником доходов на многие годы вперёд, новым способом охвата аудитории болельщиков по всему миру и, в конечном итоге, новым инструментом формирования бренда.

Платформа будет предлагать прямые трансляции матчей с комментариями на польском языке и будет доступна в странах, на территорию которых не распространяется действие лицензий на эксклюзивные телевизионные трансляции, то есть за пределы Польши, где лицензии купили nc+ и TVP, и Балкан, где права на трансляцию матчей купила компания Planet Sport.

Служба будет совместима с Chromecast и Airplay. Она предложит пользователям возможность просмотра матчей на условиях оплаты за просмотр в размере 2.99 евро за матч, либо при оплате за месяц или сезон – в сумме 6.99 и 49.99 евро соответственно. При этом первый месяц – бесплатный, на условиях «попробуй и купи».

Запуском платформы занимается компания Ekstraklasa Live Park, предоставляющая для неё весь видеоконтент, при поддержке компании OZ Sports, являющейся разработчиком платформы.

Напомним, ранее Английская футбольная ассоциация сообщила о запуске стриминговой платформы, посвящённой женскому футболу. Собственная спортивная OTT-платформа также появилась и у Испанской Ла-Лиги.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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