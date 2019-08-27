Польская футбольная премьер-лига Ekstraklasa проанонсировала запуск собственной OTT-платформы.

В заявлении лиги говорится, что новый потоковый web-сайт и приложение Ekstraklasa.TV должны будут стать источником доходов на многие годы вперёд, новым способом охвата аудитории болельщиков по всему миру и, в конечном итоге, новым инструментом формирования бренда.

Платформа будет предлагать прямые трансляции матчей с комментариями на польском языке и будет доступна в странах, на территорию которых не распространяется действие лицензий на эксклюзивные телевизионные трансляции, то есть за пределы Польши, где лицензии купили nc+ и TVP, и Балкан, где права на трансляцию матчей купила компания Planet Sport.

Служба будет совместима с Chromecast и Airplay. Она предложит пользователям возможность просмотра матчей на условиях оплаты за просмотр в размере 2.99 евро за матч, либо при оплате за месяц или сезон – в сумме 6.99 и 49.99 евро соответственно. При этом первый месяц – бесплатный, на условиях «попробуй и купи».

Запуском платформы занимается компания Ekstraklasa Live Park, предоставляющая для неё весь видеоконтент, при поддержке компании OZ Sports, являющейся разработчиком платформы.

Напомним, ранее Английская футбольная ассоциация сообщила о запуске стриминговой платформы, посвящённой женскому футболу. Собственная спортивная OTT-платформа также появилась и у Испанской Ла-Лиги.

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