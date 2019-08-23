Исследователи из Массачусетского института технологий (MIT) разработали инструмент, который уменьшает объёмы буферизации, имеющие место в перегруженных соединениях. Об этом сообщает Engadget.

Традиционные системы Wi-Fi распределяют всю доступную полосу канала равномерно между всеми пользователями, однако, это порождает определённые проблемы, связанные с тем, что некоторые виды передаваемого контента являются более требовательными к ресурсам сети.

Minerva – новая система, разработанная группой исследователей – анализирует передаваемый видеоконтент и определяет оптимальное распределение ресурсов канала, обеспечивая тем самым наилучшее качество просмотра для всех пользователей.

Профессор Массачусетского института технологий Мохаммад Ализаде говорит: «Система способна проанализировать, каким образом скорость загрузки может повлиять на качество отображения различных видео-файлов… Полученная информация затем используется для обеспечения максимального качества отображения всех видео-файлов, гарантируя положительный опыт всем зрителям».

Во время экспериментов, прошедших в условиях реальной среды, использование системы Minerva позволило сократить общее время буферизации в среднем на 47%. Таким образом, удалось улучшить качество отображения видео на 15-32%, что равнозначно «прыжку» с 720p на 1080p. Если использование инструмента Minerva станет массовым, это станет огромным подспорьем для дальнейшего развития бизнеса в сфере потокового видео.

Система может использоваться в качестве «выпадающей в замене для стандартного протокола TCP/IP», – заявили в команде исследователей, указав на то, что это облегчит провайдерам услуг видео её внедрение.

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