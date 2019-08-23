Бывший генеральный продюсер 2+2 Максим Кривицкий рассказал, с какими иностранными платформами сотрудничает телеканал. Кроме украинских платформ, 2+2 продает свои сериалы Ivi.ru, Rambler и Yandex, пишет Детектор Медиа.

«Насколько я знаю, мы работаем с тремя интернет-платформами, кроме украинских: Ivi.ru, Rambler и Yandex. Возможно, не везде мы можем размещать «Ментовские войны», поскольку это купленный формат. Но я думаю, это неплохой результат», — сообщил Кривицкий.

По его словам, 2+2 распространяет свой контент на территории Беларуси, Казахстана и России. В частности, в этих странах выходили сериалы «опер по вызову» и «Звонарь».

Что касается работы в Украине, сериалы для зрителей снимаются на русском языке. Кривицкий объяснил это тем, что 2+2, прежде всего, отдает дань привычкам аудитории.

«В первую очередь, мы беспокоимся о нашей аудитории и ее привычках, но будем ее плавно приучать, если увидим хорошие просмотры на украинском языке. В таком случае будем снимать на украинском, а адаптацию продавать в другие страны», — объяснил экс-генпродюсер канала.

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