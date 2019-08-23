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Число подписчиков услуги 5G от компании SK Telecom перевалило за 1 миллион.

Количество подписчиков услуги 5G, предоставляемой южнокорейским оператором SK Telecom, превысило отметку в 1 миллион – при этом в компании утверждают, что она стала первым в мире оператором мобильной связи, которому удалось достичь столь знакового показателя.

Данное знаменательное событие случилось 21 августа, и с этого дня доля подписчиков услуг 5G составляет более 3.5% от всей абонентской базы корейской телекоммуникационной компании, насчитывающей 28 миллионов пользователей.

Компании SK Telecom удалось заполучить более 1 миллиона подписчиков услуги 5G спустя всего лишь 140 дней после появления 3 апреля на рынке 5G совместимого смартфона – это в два раза превышает аналогичный показатель LTE. После коммерциализации услуги LTE в июле 2011 года компании удалось достичь отметки в 1 миллион подписчиков LTE лишь через восемь месяцев.

Запуск услуги 5G также стал стимулом для увеличения объёмов данных, потребляемых пользователями. Согласно анализу активности подписчиков услуги 5G, проведенному компанией SK Telecom, среднемесячный трафик пользователей, переключившихся с LTE на 5G, вырос примерно на 65% – с 20.4 Гб для LTE до 33.7 Гб для 5G.

Эксперты считают, что недавнее появление на рынке смартфона Samsung Galaxy Note 10 5G станет стимулом для дальнейшего роста количества пользователей услуги 5G. По состоянию на сегодняшний день компания SK Telecom в партнёрстве с Samsung уже выпустила на местный рынок три модели 5G совместимых смартфонов – Galaxy S10 5G, V50 ThinQ 5G, Galaxy Note 10 5G, планируя и дальше расширять модельный ряд подобных устройств.

Вице-президент компании SK Telecom и глава мобильного направления в ней Рю Янг-Санг отметил: «Компания SK Telecom будет постоянно создавать инновационный контент и услуги, специально разработанные и оптимизированные под сети 5G, обеспечивая нашим клиентам, подключившимся к услуге 5G, возможность получения дифференцированного опыта».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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