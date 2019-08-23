Число подписчиков услуги 5G от компании SK Telecom перевалило за 1 миллион.

Количество подписчиков услуги 5G, предоставляемой южнокорейским оператором SK Telecom, превысило отметку в 1 миллион – при этом в компании утверждают, что она стала первым в мире оператором мобильной связи, которому удалось достичь столь знакового показателя.

Данное знаменательное событие случилось 21 августа, и с этого дня доля подписчиков услуг 5G составляет более 3.5% от всей абонентской базы корейской телекоммуникационной компании, насчитывающей 28 миллионов пользователей.

Компании SK Telecom удалось заполучить более 1 миллиона подписчиков услуги 5G спустя всего лишь 140 дней после появления 3 апреля на рынке 5G совместимого смартфона – это в два раза превышает аналогичный показатель LTE. После коммерциализации услуги LTE в июле 2011 года компании удалось достичь отметки в 1 миллион подписчиков LTE лишь через восемь месяцев.

Запуск услуги 5G также стал стимулом для увеличения объёмов данных, потребляемых пользователями. Согласно анализу активности подписчиков услуги 5G, проведенному компанией SK Telecom, среднемесячный трафик пользователей, переключившихся с LTE на 5G, вырос примерно на 65% – с 20.4 Гб для LTE до 33.7 Гб для 5G.

Эксперты считают, что недавнее появление на рынке смартфона Samsung Galaxy Note 10 5G станет стимулом для дальнейшего роста количества пользователей услуги 5G. По состоянию на сегодняшний день компания SK Telecom в партнёрстве с Samsung уже выпустила на местный рынок три модели 5G совместимых смартфонов – Galaxy S10 5G, V50 ThinQ 5G, Galaxy Note 10 5G, планируя и дальше расширять модельный ряд подобных устройств.

Вице-президент компании SK Telecom и глава мобильного направления в ней Рю Янг-Санг отметил: «Компания SK Telecom будет постоянно создавать инновационный контент и услуги, специально разработанные и оптимизированные под сети 5G, обеспечивая нашим клиентам, подключившимся к услуге 5G, возможность получения дифференцированного опыта».

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