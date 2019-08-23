KYIV MEDIA WEEK: Александр Роднянский расскажет о влиянии глобализации на индустрию аудиовизуального контента

Специальный гость КМW – всемирно известный кинопродюсер, режиссер и медиаменеджер Александр Роднянский – поделится своими размышлениями о влиянии глобализации на индустрию аудиовизуального контента и о возможностях, которые появляются у локальных производителей в связи с развитием цифровых технологий, о глобальных изменениях в потреблении контента и как это касается всех нас, как зрителей, так и производителей.

Александр Роднянский – продюсер более 30 телевизионных сериалов и 40 художественных фильмов, как авторских, так и жанровых. Среди них «Дылда» Кантемира Балагова (Приз за режиссуру 72-го Каннского кинофестиваля в конкурсной программе «Особый взгляд» и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы); три фильма Андрея Звягинцева – «Нелюбовь» (Приз Жюри 70-го Каннского кинофестиваля, премия «Сезар» и номинация на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»), «Левиафан» (обладатель «Золотого глобуса», приза за «Лучший сценарий» на 67-м Каннском кинофестивале и номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»); «Елена», удостоенный десятков международных призов, среди которых Специальный приз Жюри конкурсной программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля; номинанты на «Оскар» – «Восток-Запад» Режиса Варнье (Régis Wargnier) и «1001 рецепт влюбленного повара» Наны Джорджадзе; участники конкурсной программы Берлинского кинофестиваля – «Солнце» Александра Сокурова, «В субботу» Александра Миндадзе и «Машина Джейн Мэнсфилд» (JAYNE MANSFIELD’S CAR) Билли Боба Торнтона (Billy Bob Thornton); фильм открытия Венецианского кинофестиваля «Да здравствуют антиподы!» Виктора Косаковского и фильм-победитель многочисленных фестивалей «Водитель для Веры» Павла Чухрая; международные проекты «Облачный атлас» (CLOUD ATLAS) Энди и Ланы Вачовски (Andy and Lana Wachowski) и Тома Тыквера (Tom Tykwer), «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» (SIN CITY: A DAME TO KILL FOR) Роберта Родригеса (Robert Rodriguez), и другие.

В ближайших продюсерских планах Александра Роднянского в числе международных проектов – сериал о порноиндустрии, который Роднянский снимет вместе с известным мировым режиссером Корнелом Мундруцо (Kornel Mundruczo); фильм «Допрос президента» (DEBRIEFING THE PRESIDENT) режиссера Зиада Дуэри (Ziad Doueiri), обладателя приза Венецианского кинофестиваля и номинанта на премию «Оcкар» (за фильм «Оскорбление» (THE INSULT), рассказывающий основанную на реальных событиях историю допроса Саддама Хуссейна; документальный фильм о предпринятой до начала Второй Мировой войны и забытой сегодня попытке спасти от неминуемой смерти миллионы евреев, который Роднянский снимет совместно с оскаровским лауреатом, режиссером Кевином Макдональдом (Kevin Macdonald).С июня 2016 года Александр Роднянский – член Американской академии кинематографических искусств и наук.

Презентация Александра Роднянского на «Глобализация индустрии. Шанс для локальных производителей?» состоится в ходе 9-го международного медиа-форума KYIV MEDIA WEEK 18 сентября в 15:00 (конференц-зал Paris) в Hyatt Regency Kyiv (Украина).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.