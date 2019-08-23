Новый европейский консорциум ELIoT займётся разработкой Li-Fi приложений для рынка Интернета вещей

Новый европейский консорциум, объединивший деловых и академических партнёров, заявил о запуске трёхлетнего проекта ELIoT (Enhance Lighting for the Internet of Things, Усиливаем освещение для Интернета вещей), цель которого состоит в развитии массового рынка решений для Интернета вещей с использованием технологии Li-Fi – системы беспроводной связи нового поколения, где информация передаётся через световой луч, а не через радиоволны.

Благодаря использованию Li-Fi, в консорциуме ELIoT планируют развивать технологии беспроводной связи, организованной в ранее не используемом спектре световых волн, которая сможет существовать параллельно с Wi-Fi и сотовой связью.

Технология Li-Fi обладает широким потенциалом для использования в коммерческих, промышленных и наружных приложениях. Она может работать в условиях, когда определённые радиочастоты недоступны или их использование запрещено. При наружном использовании технология может обеспечить широкие каналы передачи данных «точка-точка» между крышами домов, фонарными столбами или к дому непосредственного пользователя, создавая таким образом сети нового поколения. Технология Li-Fi может быть полезна там, где к сети предъявляются более высокие требования, – в сфере программно-контролируемого производства, виртуальной и дополненной реальности, самоходного транспорта.

ELIoT начал свою работу в 2019 году, как проект, финансируемый в рамках крупнейшей в ЕС инновационно-исследовательской программы – Horizon 2020. Реализация данной программы обещает множество прорывов в развитии технологий, которые становятся возможны благодаря переносу великих идей из лаборатории на рынок. Деятельность ELIoT финансируется на сумму в 6 миллионов евро в рамках программы сотрудничества между частным и государственным сектором, а в его состав входят такие компании как Signify (ранее известна как Philips Lighting), Nokia, MaxLinear, Deutsche Telekom, KPN, Weidmüller, LightBee, а также Оксфордский университет, Эйндховенский технологический университет и два института Фраунгофера, институт имени Генриха Герца HHI и FOKUS. Вскоре к консорциуму присоединятся и другие компании на правах ассоциированных партнёров.

«Создав ELIoT, мы сформировали мощный консорциум компаний и организаций, представляющих европейские индустрии освещения и связи, – говорит координатор проекта доктор Фолькер Юнгникель (HHI Франгофера). – ELIoT образует замкнутую цепочку формирования стоимости, объединив в себе партнёров, представляющих сферу создания компонентов, чипсетов, систем и приложений, а также исследовательские институты, которые все вместе работают над коммерциализацией Li-Fi с целью использования в системах Интернета вещей будущего».

«Технология Li-Fi способна обеспечить высокоскоростную связь, которой будет свойственна высокая надёжность и отсутствие помех, – заявил профессор Жан-Поль Линнарц, руководящий исследованиями в области Li-Fi в компании Signify и ставший одним из инициаторов создания ELIoT. – Доступный спектр может повторно и многократно использоваться в каждой отдельной комнате. Инфраструктура освещения обладает прекрасными возможностями для организации системы связи между множеством различных устройств, находящихся в помещении».

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