Это позволит обеспечить в ближайшие десять лет доступ к широкополосному доступу для 36 579 домохозяйств и компаний.

Федеральная комиссия по электросвязи (FCC) одобрила выделение ещё 121 миллиона долларов на подключение к широкополосному Интернету домохозяйств и компаний, расположенных в сельской местности. Это уже четвёртый раунд выделения финансовой поддержки после прошлогоднего обратного аукциона в рамках Второго этапа программы финансирования «Подключаем Америку». Финансовая помощь, которая будет распределяться на протяжении последующих десяти лет, поможет обеспечить подключение к услуге широкополосного высокоскоростного интернета 36 579 домохозяйств и компаний, расположенных на территории 16 штатов.

Одобренные в этом раунде заявки на получение финансирования от FCC включают 4.1 миллиона долларов, выделенные на обеспечение подключения к гигабитному интернету 849 домохозяйств и компаний, расположенных в районе Резервации Винд-Ривер в штате Вайоминг, а также 32.3 миллиона долларов на подключение к гигабитному интернету 7 015 домохозяйств и компаний в штате Пенсильвания. Среди прочих штатов, получивших поддержку развития поданных проектов, – Арканзас, Индиана, Мэриленд, Миннесота, Нью-Мексико, Оклахома и Техас.

Помимо этого, в FCC отдельно выделили чуть более 16 миллионов долларов, чтобы помочь обеспечить широкополосный доступ для 8 088 домохозяйств и компаний, расположенных в сельских районах штата Нью-Йорк. Это уже второй случай, когда агентство выделяет финансирование в соответствии с программой штата Нью-Йорк по развитию широкополосной связи.

В рамках аукциона Второго этапа реализации программы финансирования «Подключаем Америку» было выделено 1.5 миллиарда долларов на подключение к широкополосному интернету 700 000 домохозяйств и компаний на протяжении следующих десяти лет. Несмотря на это, FCC была раскритикована за якобы недостаточно активные действия, направленные на подключение к широкополосному интернету миллионов американцев, испытывающих трудности с выходом в интернет, и это притом, что в начале месяца агентство предложило создать дополнительный «сельский интернет-фонд» в размере 20 миллиардов долларов.

Так называемый «цифровой разрыв» может стать горячей темой в преддверии предстоящих в следующем году президентских выборов в США. На прошлой неделе Элизабет Уоррен предложила детальный план стоимостью в 85 миллиардов долларов для решения данной проблемы, а потенциальные кандидаты от партии демократов – Джо Байден, Эми Клобучар и Берни Сандерс – пообещали содействовать расширению широкополосного доступа.

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