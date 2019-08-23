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интернет в сельской местности / rural broadband internet
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Это позволит обеспечить в ближайшие десять лет доступ к широкополосному доступу для 36 579 домохозяйств и компаний.

Федеральная комиссия по электросвязи (FCC) одобрила выделение ещё 121 миллиона долларов на подключение к широкополосному Интернету домохозяйств и компаний, расположенных в сельской местности. Это уже четвёртый раунд выделения финансовой поддержки после прошлогоднего обратного аукциона в рамках Второго этапа программы финансирования «Подключаем Америку». Финансовая помощь, которая будет распределяться на протяжении последующих десяти лет, поможет обеспечить подключение к услуге широкополосного высокоскоростного интернета 36 579 домохозяйств и компаний, расположенных на территории 16 штатов.

Одобренные в этом раунде заявки на получение финансирования от FCC включают 4.1 миллиона долларов, выделенные на обеспечение подключения к гигабитному интернету 849 домохозяйств и компаний, расположенных в районе Резервации Винд-Ривер в штате Вайоминг, а также 32.3 миллиона долларов на подключение к гигабитному интернету 7 015 домохозяйств и компаний в штате Пенсильвания. Среди прочих штатов, получивших поддержку развития поданных проектов, – Арканзас, Индиана, Мэриленд, Миннесота, Нью-Мексико, Оклахома и Техас.

Помимо этого, в FCC отдельно выделили чуть более 16 миллионов долларов, чтобы помочь обеспечить широкополосный доступ для 8 088 домохозяйств и компаний, расположенных в сельских районах штата Нью-Йорк. Это уже второй случай, когда агентство выделяет финансирование в соответствии с программой штата Нью-Йорк по развитию широкополосной связи.

В рамках аукциона Второго этапа реализации программы финансирования «Подключаем Америку» было выделено 1.5 миллиарда долларов на подключение к широкополосному интернету 700 000 домохозяйств и компаний на протяжении следующих десяти лет. Несмотря на это, FCC была раскритикована за якобы недостаточно активные действия, направленные на подключение к широкополосному интернету миллионов американцев, испытывающих трудности с выходом в интернет, и это притом, что в начале месяца агентство предложило создать дополнительный «сельский интернет-фонд» в размере 20 миллиардов долларов.

Так называемый «цифровой разрыв» может стать горячей темой в преддверии предстоящих в следующем году президентских выборов в США. На прошлой неделе Элизабет Уоррен предложила детальный план стоимостью в 85 миллиардов долларов для решения данной проблемы, а потенциальные кандидаты от партии демократов – Джо Байден, Эми Клобучар и Берни Сандерс – пообещали содействовать расширению широкополосного доступа.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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