В экспериментальном цифровом эфире Киева освободилось две частоты. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензии станций Zemlya и Old Fashioned Radio, пишет МедиаНяня.

Согласно данным, от частот для запуска вещания в стандарте DAB+ обе компании — Благотворительная организация «Благодійний Фонд «МЕЙДЕЙАРТ» (радио Zemlya) и ООО «Воздвиженка Артc Хауз» (Old Fashioned Radio) — отказались добровольно.

Отмечается, что представленные выше радиостанции были одними из первых, кто согласился принять участие в экспериментальном построении сети цифрового радио в Киеве, запущенного в прошлом году в столице.

На сегодня же, как считает член Нацсовет Сергей Костинский, вещание в стандарте DAB+ для радиостанций Zemlya и Old Fashioned Radio не является актуальным.

В связи с этим, в цифровом эфире освободилось две частоты, на которые Нацсовет планирует провести конкурс.

Напомним, вещание в цифровом формате T-DAB (DAB+) стартовало 15 июня 2018 года в Киеве. Изначально РРТ обеспечивал вещание девяти радиостанций: Zemlya, «Країна ФМ», «Украинское радио», «Промінь», «Культура», Old Fashioned Radio, «Мейдан», «Радіо Марія» и Hype Radio.

Позже к ним присоединились «Армия ФМ», «Бизнес радио», DJFM, Power FM, а также «Прямой ФМ».

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