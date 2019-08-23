Киевстар расширил 4G-покрытие еще в 69 населенных пунктах на территории 11 областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«Киевстар увеличил территорию связи 4G в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях. Так, скоростной мобильный интернет по технологии LTE появился в 69 населенных пунктах, в частности, Канев, Ватутино, Сквира, Решетиловка, Телешевка, Ивано-Франково, Лисичево и др.», — говорится в пресс-релизе.

В целом, 4G от Киевстар на сегодня доступна 6680 городах и селах Украины, где проживает 28,6 миллиона человек. Таким образом оператор обеспечивает доступ к сети четвертого поколения почти 70% населения страны.

Напомним, в начале прошлого месяца Киевстар сообщал о росте мобильного трафика в сети 4G. На тот момент пользователями было потрачено около 29 Петабайт трафика 4G, что превышает майские показатели на 18%.

Также оператор подсчитал, что уже более 10 миллионов его абонентов перешли на смартфоны с поддержкой 4G. За год количество пользователей LTE-устройств в сети Киевстар выросло на 70%

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