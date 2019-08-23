1+1 media расширяет партнерство с FILM.UA Group. Компания добавит в дистрибуционное портфолио еще два телеканала группы — FILMUADRAMA и «КУС-КУС», сообщает пресс-служба.

Также 1+1 media продлил соглашения о дистрибуции других каналов FILM.UA Group — «36.6 TV» и «Bolt».

«Вместе с FILMUADRAMA и «КУС-КУС», «Bolt» и «36.6 TV» представят зрителям более 1000 часов премьерного контента следующего года. Все эти каналы доступны в SD и HD качестве, благодаря чему цифровые провайдеры платного телевидения могут формировать дополнительную стоимость услуги», — говорится в пресс-релизе.

FILMUADRAMA − это телеканал, который транслирует мелодраматические, комедийные и драматические сериалы и фильмы производства киностудии FILM.UA, а также тематические программы о мире украинского кино.

КУС-КУС» − это развлекательно-познавательный телеканал о кулинарии, контент которого представлен теорией и практикой приготовления пищи, интересными фактами, историей кухни народов мира и разных культур, а также программами о вкусной и полезной пище.

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