Альянс творчества и развлечений (ACE) – международная коалиция, сформированная для защиты динамического легального рынка и сокращения интернет-пиратства – добилась принятия Федеральным судом Канады решения о постоянном судебном запрете деятельности компании Vader Streams – крупного поставщика нелегальных фильмов и телевизионного контента. В ACE добились полного прекращения деятельности компании Vader Streams, при этом пираты должны будут выплатить 10 миллионов долларов для компенсации нанесённого ущерба.

Компания Vader Streams была ключевым элементом сложной пиратской сети IPTV, которая до недавних пор предоставляла более чем 200 дилерам пиратского контента незаконный доступ к 1 300 потокам телеканалов, а также к библиотеке из 2 400 фильмов и 350 телепрограмм. Среди незаконных телевизионных потоков были живые трансляции различных мероприятий, спортивные, премиальные каналы и каналы, предлагаемые на условиях «плати за просмотр». Система IPTV (телевидение через интернет-протокол) является одним из вариантов легального потокового вещания, однако лишь в том случае, если контент должным образом лицензирован.

«От имени всех членов ACE я приветствую решение суда, которое должно положить конец пиратской деятельности компании Vader Streams, – заявил председатель правления и генеральный директор Американской ассоциации кинокомпаний Чарльз Ривкин. – Подобные акции должны помочь снизить уровень пиратства и создать динамический легальный рынок креативного контента, который даст аудитории дополнительные возможности выбора, обеспечив параллельно условия для создания миллионов рабочих мест в кино- и телевизионной отрасли».

Предписание Федерального суда Канады требует от компании Vader Streams:

Передать полный административный контроль над всей пиратской инфраструктурой Vader.

Полностью прекратить разработку, обслуживание, продвижение и продажу подписок на нелегальные или нелицензионные пиратские фиды любого рода.

Полностью прекратить разработку, обновление, размещение и продвижение надстроек или репозиториев Kodi, которые обеспечивают доступ к пиратскому контенту.

«Данное судебное решение стало значительным достижением для ACE в рамках активных действий, направленных на защиту креативного контента наших членов, – комментирует исполнительный вице-президент и глава отдела глобальной защиты контента в Американской ассоциации кинокомпаний Ян Ван Воорн. – В ACE придерживаются универсальных принципов, обеспечивающих сокращение краж и нелегальной дистрибуции фильмов и телепрограмм. Эти правовые действия являются одним из законных и действенных инструментов, используемых ACE для защиты легального рынка креативного контента».

«Чёткое и адекватное ситуации решение Федерального суда являются яркой демонстрацией того, что канадская правовая система готова предпринять необходимые шаги для борьбы с кражей контента, – говорит старший вице-президент компании Bell Canada по вопросам регуляторных действий и взаимодействия с полицией Роберт Малколмсон. – Нелегальные потоковые службы – такие как Vader Streams – приносят серьёзный вред творцам и дистрибуторам контента, всему вещательному сектору и культурной среде страны и, в конечном итоге, канадским потребителям».

Решение суда, касающееся компании Vader Streams, стало продолжением серии успешных правовых действий ACE, направленных на устранение угрозы, исходящей от продавцов пиратского оборудования, нелегальных потоковых приложений и служб. В частности, можно вспомнить победы в судебных делах, открытых против производителей устройств TickBox и Dragon Box, а также прекращение распространения многочисленных пиратских приложений и надстроек.

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