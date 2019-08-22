На заседании 22 августа Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания рассмотрел заявление ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» о выдаче лицензии на спутниковое вещание радиостанции «Голос Донбасу» и единогласным решением удовлетворил его. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

При рассмотрении этого вопроса член Нацсовета Сергей Костинский отметил, что это одна из первых радиостанций, с которой началось восстановление украинского радиовещания в Донецкой области.

«Без Общественного, без станции «Голос Донбасу» создание мощной сети телерадиовещания на территории проведения АТО, а затем Операции Объединенных сил было бы невозможным», – отметил Костинский.

Согласно выданной лицензии радиостанция «Голос Донбасу» вскоре начнёт спутниковое радиовещание объемом 24 часа в сутки на территории Украины и других стран в пределах зоны уверенного приёма сигнала со спутника. Оператор телекоммуникаций – ООО «Телеканал СТБ». Стандарт вещания — DVB-S. Срок действия лицензии – 10 лет.

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