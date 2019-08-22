Представителям рынка российского платного ТВ прогнозируют существенное снижение абонбазы, начиная со следующего года. Компания J’son & Partners Consulting подсчитала, что уже к 2023 году операторы потеряют более 3 миллионов домохозяйств, пишет Кабельщик.

Сообщается, что массовое снижение количества пользователей начнется с 2020 года — число абонентов упадет до 43,4 млн с 43,6 млн, зафиксированных в текущем году. К 2023 году эксперты прогнозируют падение абонбазы до 40,5 млн.

Как отмечают эксперты, сильнее всего пострадают спутниковые операторы, поскольку именно их оборудование по большей части используется на дачах и в загородных домах. В текущем году абонентская их база сократится с 17,1 млн до 16,8 млн.

Причина таких неутешительных прогнозов кроется в переходе на цифровое ТВ и связанной с ним широкой информационной кампанией. Кроме того, скажется и снижение доходов россиян.

Ожидается, что цифровое кабельное ТВ еще больше укрепит свои позиции — количество пользователей увеличится с 6,2 млн в 2019 году до 6,7 млн в 2023 году.

Что касается IPTV, его абонбаза к 2023 году вырастет на 600 тысяч человек, к концу текущего года она составит 8,7 миллиона пользователей.

Напомним, в Украине резко сократилось число абонентов спутникового телевидения. Всего за несколько месяцев эта цифра упала с 81 до 39 тысячи человек. Вместе с этим уменьшилось и число домохозяйств, подключенных к кабельному ТВ — на 36 тыс. до 2,5 млн.

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