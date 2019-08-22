Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на сегодняшнем заседании принял решение о переоформлении лицензии «Зеонбуда». Провайдер увеличит количество передатчиков в 4 областях Украины, сообщается на официальном сайте регулятора.

Согласно данным, «Зеонбуд» установит новые передатчики в 14 населенных пунктах на территории Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Луганской областей.

Члены Нацсовета дали провайдеру срок до одного года на установление передатчиков с их последующим запуском.

Напомним, этой осенью «Зеонбуд» закодирует транспортный спутниковый сигнал. Оператор заключил сделку с компанией IRDETO, которая возьмет на себя техническую часть кодирования.

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