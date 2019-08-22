Украинские телеком-операторы стали платить больше налогов. В первом полугодии текущего года представители отрасли заплатили на 8% больше, нежели за аналогичный период годом ранее, пишет Delo.ua.

Сообщается, что за шесть месяцев 2019 года телеком-представители заплатили 5,5 миллиарда гривен налогов. В первом полугодии предыдущего года эта сумма составила только 5 миллиардов.

При этом отмечается, что из всех операторов реально увеличить показатели удалось только нескольким. Среди них: Киевстар, lifecell, Huawei, Datagroup, Воля и УДЦР. Такие компании как Vodafone, Укртелеком, Интертелеком и Тримоб, наоборот, уплату уменьшили.

Напомним, в апреле Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, подсчитала, что за прошлый год операторам связи удалось заработать на предоставлении услуг почти 62 миллиарда гривен. Таким образом, доходы от телеком-услуг за год выросли на 10,5%.

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