Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пресек незаконную трансляцию четырех российских каналов на территории отеля в Черкасской области. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным, в начале месяца в Нацсовет пришло обращение Управления СБУ, в котором сообщалось, что в одном из гостинично-ресторанных комплексов города Смела (Черкасская область) было зафиксировано нарушение в сфере информационного пространства.

В комплексе «Хуторок» через спутник осуществлялся прием и демонстрация российских телеканалов «РТР планета», «ТНТ», «Россия-24» и «Первый канал», запрещенных в Украине.

Проверка, проведенная представителем Нацсовета, подтвердила информацию, и показ телеканалов был прекращен.

Напомним, в прошлом месяце Нацсовет изъял из перечня разрешенных в Украине иностранных программ еще три телеканала — Jetix, Jetix Play и Wedding.

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