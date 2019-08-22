За пределами экрана: на KYIV MEDIA WEEK поговорят о VR/AR, разработке и UX

Поскольку смешанная реальность становится стандартной формой взаимодействия, большинство общепринятых методов управления цифровым контентом может остаться в прошлом. Что означает творить и работать в пространстве, которое предоставляет большую степень свободы для пользователя и требует гораздо большей гибкости от дизайнера?

Алиша Нейплс, СХО в Tin Drum, дизайнер Immersive Experience и по совместительству коуч, посетит KYIV MEDIA WEEK, чтобы осветить тему VR/AR, дизайна и UX в индустрии аудиовизуального контента и предложить новый взгляд на применение этих технологий в контексте AV индустрии. Искусственный интеллект, виртуальная реальность и машинное обучение открывают новые способы для взаимодействия, ведения бизнеса и понимания окружающего мира. Виртуальная реальность постепенно превращаются из новаторского направления в игровом мире в ведущую технологию, и кинопроизводство является одной из наиболее актуальных областей применения данных инновационных подходов.

Спикеркоснется темы будущего, где виртуальная и дополненная реальности получат самое широкое распространение и применение в жизни общества. В своей презентации она поделится информацией о возможностях AR и VR и о том, каким образом с их помощью создатели аудиовизуального продукта смогут расширить свои творческие границы, а также расскажет о возможных угрозах, которые может нести применение этих технологий, принимая во внимание степень их воздействия на органы восприятия и психику человека. Спикер расскажет об этической стороне применения данных инноваций и поделится своими размышлениями о социальной ответственности и гуманизме. Она расскажет о социокультурных и психологических аспектах использования VR и UX технологий для индивидуального и группового взаимодействия, а также о создании виртуальных комьюнити.

Алиша Нэйплс комментирует: «Говоря об инновациях, мы имеем в виду не только технологии, но о то, куда их использования может привести человечество и нашу планету. Мы говорим не столько о технологических достижениях, сколько о непредвиденных последствиях, с которыми нам придется столкнуться, когда этот технологический прорыв будет совершен» – говорит она.

Алиша Нейплс является Immersive Experience дизайнером и коучем с более чем 20-летним опытом в области технологий и дизайна. На предыдущей должности старшего директора по пользовательскому опыту и взаимодействию в Magic Leap, она работала над методами взаимодействия для интерфейсов VR и AR. На нынешней должности Chief Experience Officer в Tin Drum (производственной студии и разработчике технологий, использующих объемные движущиеся фотографии для создания презентаций для перформансов, лекций и инсталляций), Алиша принимает участие в инновационных и художественных проектах. Недавно она сотрудничала с художницей Мариной Абрамович (Marina Abramović) принимая участиев разработке части ее объемного произведения дополненной реальности «Жизнь» (THE LIFE). В сентябре 2017 года состоялась премьера фильма производства студии Tin Drum «Тартюф» (TARTUFFE), первого в мире объемного короткометражного сериала XR, в котором участвуют 15 объемно сфотографированных персонажей.

Будучи международным спикером, Алиша освещает сложные темы дизайна будущего, образования, инноваций, роли женщин в технологиях, а также опыта в виртуальной и дополненной реальностях.

Основная философия Алиши заключается в том, что продукты являются отражением культур, в которых они были созданы. Трансформирующие продукты, способные изменить реальность, нуждаются в инвестициях для того, чтобы в них максимально точно отразились аутентичные культурные особенности. Алиша стремиться повысить осведомленность о важности опыта разработки и дизайна, который позволяет достичь целей в любой реальности, какую бы люди не выбрали.

Презентация Алиши Нейплс «За пределами экрана: о VR/AR, разработке и UX» состоится 17 сентября в 10:00 (конференц-зал Paris).

Более подробная информация появится в ближайшее время, следите за обновлениями на веб-сайте KMW и странице Facebook.

Девятый международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK пройдет 16-19 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, Украина.

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