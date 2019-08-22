Кейс-стади сериала «Версаль»: на KMW расскажут, как сделать в копродукции мировой телевизионный хит

18 сентября на KYIV MEDIA WEEK (KMW) Гэвин Рирдон, глава отдела продаж и копродакшна канадской компании Incendo, поделится подробностями продюсерской работы над одним из самых громких копродукционных телепроектов последних лет

Сериал «Версаль» (VERSAILLES, 2015–2018) о временах правления короля Людовика XIV – масштабный проект, созданный в копродукции Канады и Франции. Чтобы обеспечить максимально широкую аудиторию по всей планете, сценарий сериала о французской истории был написан англоязычными авторами на английском, а на главные роли пригласили всемирно известных британских актеров. Так, Джордж Благден, звезда сериала «Викинги» и фильма «Отверженные», сыграл Короля-Солнце, а его брата, герцога Филиппа Орлеанского – актер Александр Влахос (сериал «Мерлин»).

«Версаль» произведен компаниями Capa Drama и Zodiak Fiction, а также канадским продакшеном Incendo, по заказу группы французских платных телеканалов Canal Plus. Первый сезон «Версаля» стал международным хитом продаж — он транслировался в 135 странах по всему миру и стал самым рейтинговым сериалом студии Canal Plus за три последних года. В Великобритании на канале ВВС 2 каждую серию «Версаля» посмотрело почти 2 миллиона зрителей — по версии Zodiak Rights, «Версаль» стал самым успешным купленным сериалом за последние несколько лет.

«Версаль» произвел ошеломительный успех на международной арене, ведь этот сериал — амбициозная прайм-тайм драма, создающая ажиотаж, где бы ее не показывали», — комментирует Кэролайн Торренс, глава отделения сценарных проектов в Zodiak Rights. — «Создатели и актеры сериала, уже признанные профессионалы, оживили самый значимый момент истории, по-новому определив жанр исторической драмы в глазах современной аудитории…»

Представители Canal Plus утверждают, что сериал помог им привлечь более молодую аудиторию, не удивительно что, по результатам телесмотрения прошлой осени, «Версаль» принес Canal+ самые высокие рейтинги в секции художественного контента. На этом телеканале каждую из нескольких первых серий смотрели в среднем 1 миллион телезрителей. Это первый в истории французского телевидения сериал, продленный на второй сезон еще до завершения первого.

Перед запуском в производство проект разрабатывали 5 лет. Сериал снимали в настоящих французских дворцах: кроме непосредственно Версаля, были задействованы такие локации как усадьба Во-ле-Виконт, замки Пьерфон, Вини, Лесини, дворцы Мезон-Лаффит, Жанври, Шан-сюр-Марн и Со. Состоянием на 2015 год «Версаль» был самым дорогим сериалом, когда-либо производившимся во Франции: по данным The Guardian, общий бюджет первого сезона составил 30 млн евро. И 12% бюджета досталось департаменту, занимавшемуся костюмами и декорациями, чтобы сделать сериал максимально красивым и исторически достоверным.

Безусловно, подготовка, разработка, реализация и дистрибуция такого масштабного копродашкн-проекта – сложнейшая задача. И о том, как она решалась, на KYIV MEDIA WEEK подробно расскажет Гэвин Рирдон (Gavin Reardon), глава отдела продаж и копродакшна компании Incendo, которая вела проект с канадской стороны.

Опыт Гэвина Рирдона в индустрии – свыше 30 лет. Некогда он начал свою карьеру как агент по поиску талантов в MGA Agency и с тех пор прошел долгий путь, который, среди прочего, включал в себя такие значимые вехи как должность президента компаний IM Global Television, …and Action! Distribution, GRB Entertainment, вице-президента MTM International Distribution. С 2009 года Рирдон отвечает за направление копродакшна и продаж в Incendo – компании, которая специализируется на создании контента для ТВ. Сейчас в ее портфеле свыше 70 телефильмов, сериалов и документальных картин.

Для своего выступления на KMW, организованного при поддержке ТРК «Украина», Гэвин Рирдон выбрал формат кейс-стади, а это значит, что основной акцент спикер сделает на практических моментах продюсирования и производства проекта «Версаль».

Кроме того, Рирдон затронет вопрос дистрибуции в Канаде. А также – отдельно остановится на теме украино-канадской копродукции, особенно актуальной в свете подписанного этим летом государственного соглашения о совместном производстве аудиовизуальной продукции, которое значительно облегчает процесс сотрудничества двух стран.

Выступление Гэвина Рирдона «Incendo: ко-продукция с Канадой – кейс-стади сериала Версаль» состоится в третий день KMW, 18 сентября, в 16:00 в конференц-зале Paris. Эта презентация является частью линейки мероприятий KMW, посвященных производству телевизионных сериалов, организованной при поддержке Телеканала «Украина».

Телеканал «Украина» ‒ ведущий национальный телеканал страны. По итогам 2018-го года он занимает первое место в рейтинге общенациональных каналов по всем основным аудиториям. В эфире телеканала представлены разные жанры телевизионного продукта: сериалы, информационные и развлекательные программы, социальные и публицистические ток-шоу, музыкальные, юмористические, документальные проекты, футбольные трансляции. Канал «Украина» также является лидером киносериального производства. Ежегодно в эфир выходят около 1 000 премьерных часов сериалов. Всего в 2019 году на канале состоятся премьеры более 80 сериалов. В осеннем сезоне ‒ около 50.

А также Гэвин Рирдон станет одним из участников KMW CoProduction Meetings 2019 – копродукционного ивента медиафорума, подробнее о котором можно узнать по ссылке.

KYIV MEDIA WEEK пройдет 16–19 сентября 2019 года в Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы Тарасовой, 5). Зарегистрироваться на медиафорум можно здесь.

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