Английская Премьер-Лига вступила в активную фазу борьбы с незаконными трансляциями

Организаторы незаконных потоковых трансляций спортивных соревнований – в центре внимания антипиратских инициатив FACT и Английской Премьер-Лиги.

Организаторы и реселлеры нелегальных потоковых трансляций спортивных соревнований стали основной «мишенью» совместных антипиратских инициатив FACT и Английской Премьер-Лиги.

В прошлом месяце следователи FACT и представители британских правоохранительных структур наведались на 16 объектов на территории Великобритании. Во время своих визитов они вручали уведомления о запрещении продолжения противоправных действий лицам, подозреваемым в причастности к нелегальному распространению потокового спортивного контента.

Данные действия были проделаны в преддверии начала нового сезона Премьер-Лиги, который стартовал на прошлой неделе (16 августа).

Исполнительный директор FACT Кирон Шарп комментирует: «Это одна из тактик, применяемых нами в борьбе с лицами, совершающими противоправные действия, застрагивающие интересы вещателей и владельцев прав на спортивный контент. У нас имеется программа непрерывных действий, направленных на борьбу с различными элементами глобального пиратского ландшафта, учитывающая масштаб конкретных нарушений, что помогает давать адекватный ответ на них.

FACT сотрудничает с Разведывательной сетью правительственных агентств (GAIN), координируя с ней действия, направленные на борьбу с организованными преступными группами. Считается, что все подозреваемые находятся на низком уровне активности, однако, цель разработанных инициатив состоит в том, чтобы препятствовать дальнейшему расширению их преступной активности и удержания других от участия в этих схемах.

Национальный координатор GAIN Лесли Донован комментирует: «В данном случае все эти уведомления о запрещении продолжения противоправных действий должны подчёркивать реальные масштабы вреда, наносимого теми, кто в погоне за быстрым и лёгким заработком занимаются организацией нелегальных трансляций. Их действия дают подпитку более широкой нелегальной индустрии, которая не только разрушает экономику и оказывает негативное воздействие на миллионы людей через кражу объектов авторского права и получение незадекларированного дохода, но также и подвергает прямому риску всё наше общество по причине отсутствия родительского контроля и соблюдения мер пожарной безопасности. Данный вид деятельности также является винтиком в более крупной преступной машине, часто обеспечивая в конечном итоге финансирование производства наркотиков, организацию торговли оружием и людьми».

Нынешним акциям предшествовала серия успешно проведенных судебных расследований, инициированных FACT и Премьер-Лигой. В марте 2019 года три продавца устройств для доступа к нелегальным потоковым трансляциям пиратской сети получили в совокупности 17 лет тюремного заключения за мошеннические действия, направленные против Премьер-Лиги, что стало одним из самых серьёзных приговоров за всю историю борьбы с пиратством.

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