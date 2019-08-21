Команда YouTube продолжает вносить коррективы в работу видеосервиса, внедряя новые и отменяя уже «отслужившие» функции. На этот раз платформа прощается с сообщениями и чатами, передает Pingvin.Pro.

Сообщается, окончательно функция «Сообщения» перестанет существовать после 18 сентября. Вероятно, исчезнет иконка в левом верхнем углу, оставив только доступ к уведомлениям каналов.

Это связано с тем, что в дальнейшем YouTube намерен сосредоточиться на публичных «разговорах», то есть дать больше развития комментариям, постам и историям. Для личніх переписок Google советует пользователям просто переходить в другие соцсети и мессенджеры.

YouTube представил функцию «Сообщения» в 2017 году. До нынешнего времени раздел получил немало обновлений, последнее значительное из которых было в мае прошлого года. Пока еще существующая функция позволяет пользователям вести диалоги и групповые обсуждения непосредственно на платформе.

Напомним, в феврале руководство YouTube обсуждало ликвидацию кнопки «Дизлайк» под роликами. По их словам, пользователи применяют эту функцию неправильно, оценивая не качество видео, а происходящее на экране. Однако, «пальцы вниз» присутствуют на сервисе и по сей день.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.