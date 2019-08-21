Власти Украины хотят оборудовать сетью Wi-Fi все парки в старне. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает внесение соответствующий изменений в государственные строительные нормы, пишет Закон и Бизнес.

Сообщается, что в обновленных строительных нормах, в частности, касающихся проектирования парков, скверов и других ландшафтных зон, может появиться пункт о проложении в парках соответствующих коммуникаций для предусмотрения Wi-Fi».

На данный момент это предложение, наряду с другими мероприятиями по благоустройству ландшафтных зон, находится на рассмотрении.

Напомним, в Киеве, на территории полуострова Собачье устье (Оболонь), хотят построить новый IT-парк. Он будет спроектирован по примеру уже существующего в Киеве аналога — UNIT.City — и вместит все необходимые удобства для представителей IT-сферы.

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