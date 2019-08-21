Операторы связи в США нередко прибегают к замедлению видеотрафика, чтоб снизить нагрузки на сеть. Однако исследования Northeastern University и University of Massachusetts Amherst показывают, что местные телеком-представители постоянно этим злоупотребляют, передает Bloomberg.

«Они [операторы] делают это все время, 24/7, и это не основано на перегрузке сетей», — заявил доцент Northeastern University Дэвид Чоффнес.

Более 650 тысяч тестов, проведенных с 2018 по 2019 год, свидетельствуют о том, что операторы безосновательно подавляют работу видеосервисов. В частности, AT&T в течение года замедлял видео Netflix 70% времени, а YouTube — 74% времени. Другой оператор, T-Mobile, в 51% тестов подавлял Amazon Prime Video.

Результаты тестов заставляют усомниться в непредубежденности операторов при воздействии на интернет-трафик. Однако телеком-представители такое поведение называют вынужденной жертвой и отрицают любые обвинения в предвзятости.

«Мы не ограничиваем, не дискриминируем и не ухудшаем производительность сети на основе контента. Мы предлагаем клиентам выбор, включая скорость и функции для управления их данными», — прокомментировал представитель AT&T Джим Грир.

Напомним, в марте компания Sandvine определила, что YouTube превзошёл все приложения по количеству генерируемого мобильного трафика в мире. На долю видеосервиса приходится 37% от мирового мобильного трафика.

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