Видеосервис OLL.TV увеличил количество экранов, с которых подписчики смогут смотреть контент не внося дополнительную плату.

В официальном блоге сервиса говорится, что с 15 августа пользователи могут подключить до пяти любых устройств в одной подписке без дополнительной платы. С учётом возможности просмотра онлайн на сайте с одного аккаунта можно осуществлять просмотр контента с шести экранов одновременно.

Отметим, просмотр OLL.TV доступен на различных медиаустройствах, включая телевизоры, медиаприставки, Android-боксы, мобильные устройства, компьютеры и ноутбуки.

Ранее также стало известно о запуске на платформе OLL.TV нового пакета каналов для любителей спорта. В начале августа сервис стал первым лицензированным OTT-провайдером в Украине.

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