В Украине резко сократилось число абонентов спутникового телевидения. Всего за несколько месяцев эта цифра упала с 81 до 39 тысячи человек, пишет UBR.

Сообщается, что резкое сокращение количества пользователей произошло с апреля по июль текущего года. Вместе с этим уменьшилось и число домохозяйств, подключенных к кабельному ТВ — на 36 тыс. до 2,5 млн.

Дело в том, что украинцы все больше предпочитают современные технологии просмотра — такие, как IPTV и OTT. И это только начало. Ожидается, что после кодирования спутникового сигнала в Украине популярность вышеуказанных технологий возрастет в разы.

Хотя директор по маркетингу и стратегии онлайн-кинотеатра Megogo Иван Шестаков уверяет, что грядущее кодирование спутникового телесигнала в Украине никак не повлияет на состояние видеосервисов и телеком-рынка в целом.

Напомним, что «Зеонбуд» планирует закодировать транспортный спутниковый сигналуже этой осенью. Оператор заключил сделку с компанией IRDETO, которая возьмет на себя техническую часть кодирования.

Важно напомнить, что около трети украинских зрителей смотрят телевидение через спутниковую тарелку. Поэтому им уже сейчас рекомендуют приобрести тюнер-декодер спутникового сигнала, чтоб избежать ажиотажа, когда кодирование вступит в силу.

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