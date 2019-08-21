OneWeb осваивает частотный ресурс, расширяя свои возможности для предоставления услуг связи.

Компания OneWeb, миссия которой заключается в подключении людей к интернету в любой точке мира, начала освоение полученного частотного ресурса в Ku- и Ka-диапазоне.

Чтобы достичь этой важной вехи спутники OneWeb вели трансляцию на выделенных для них частотах с правильной орбиты на протяжении более 90 дней, что дало возможность компании выполнить все необходимые требования для подтверждения своих претензий на частоты, на использование которых она имеет приоритетное право согласно правилам и нормам ITU.

Теперь права на использование данных частот компанией будут закреплены окончательно – это произойдёт после того, как британская администрация, подготовившая все необходимые для функционирования системы документы для ITU, завершит все формальности, связанные с регистрацией и уведомлениями о работе низкоорбитальной сети OneWeb.

«Частоты – ресурс дефицитный, и ITU играет важнейшую роль в управлении доступом к ним на международном уровне. Суровая реальность жизни состоит в том, что для оказания влияния на рынок международной связи мало наличия одной лишь хорошей сети – успех не возможен без подходящих частот. Используя выделенные компании частоты, OneWeb продемонстрировала свои возможности в соединении всех необходимых элементов – в космосе, на земле и между ними – для изменения ландшафта услуг связи повсюду», – говорит вице-президент регуляторного отдела OneWeb Рут Притчард-Келли.

Выполнив все необходимые условия ITU, компания OneWeb вплотную приблизилась к окончательному закреплению своих прав на частоты в высокоприоритетном Ku-диапазоне, необходимых для организации служебных каналов, а также на частоты в Ka-диапазоне, необходимые для организации глобальных шлюзов. Таким образом, компания получит более 6 ГГц спектра, что позволит ей предоставлять услуги высокоскоростной связи с низкой задержкой.

Нынешнее достижение стало очередной вехой на пути к цели, поставленной компанией OneWeb: к 2021 году обеспечить покрытие сигналом всей Земли и начать предоставлять услуги на коммерческом уровне. Ранее были успешный запуск в феврале на орбиту первых шести спутников, открытие современной производственной линии во Флориде и практическое подтверждение возможности передавать данные с высокой скоростью и малым временем задержки во время недавнего теста передачи потокового видео в стандарте Full HD.

До конца текущего года компания OneWeb сосредоточится на практической реализации намеченной программы ежемесячных запусков – планируется запускать в космос ежемесячно более 30 спутников, формируя стартовую группировку из 650 аппаратов, которая должна стать началом создания более масштабной группы из 1 980 спутников. На первом этапе реализации проекта создания группировки планируется обеспечить глобальный охват сигналом, а дальнейшее расширение сети должно увеличивать её ёмкость, отвечая на растущие запросы клиентов.

Устойчивое развитие является ключевым обязательством компании OneWeb в сфере преодоления цифрового разрыва. В июне 2019 года в компании OneWeb подтвердили свою приверженность ранее взятым на себя обязательствам: не оставлять в космосе никаких «следов», руководствуясь принципами Ответственного освоения космоса. Суть этих принципов состоит в том, что космос является нашим общим естественным ресурсом, и его правильное и ответственное использование способно помочь нам изменить нашу жизнь, работу и связь.

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