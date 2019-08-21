Видеосервис Oll.tv запустил новый пакет каналов для любителей спорта. В «Суперспорт» вошли телеканалы «Футбол 1», «Футбол 2» и Setanta Sports, передает Sportarena.

Сообщается, что стоимость пакета «Суперспорт» составляет 139 гривен в месяц. Запущенный в Украине недавно Setanta Sports на Oll.tv можно было смотреть и раньше — при условии подписки на пакеты «Оптимум» (89 грн/мес) или «Премиум» (199 грн/мес).

Кроме Oll.tv о включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили ОТТ-сервисы Megogo, Sweet TV, Divan TV и YOUTV. Со временем, когда канал адаптируется в роли иностранного вещателя в украинском медиапространстве, можно будет ожидать его запуск в кабельных и IPTV-сетях.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал ирландскому спортивному вещателю Setanta Sports разрешение на вещание в Украине 1 августа.

Setanta Sport будет транслировать английский чемпионат по футболу (АПЛ), а также баскетбол (НБА), хоккей (НХЛ), силовые бои (UFC) и теннисные турниры.

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