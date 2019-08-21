Компания Apple готовится к намеченному на ноябрь запуску своей премиальной потоковой службы стоимостью 9.99 доллара в месяц.

Согласно информации, опубликованной агентством Bloomberg, в компании надеются на то, что запуск услуги Apple TV+ в более чем 150 странах мира поможет добиться поставленной цели – к 2020 году получать от продажи услуг 50 миллиардов долларов.

Ценовая политика компании ставит новую службу между Netflix (до 15.99 в месяц) и планируемой службой Disney+ (6.99 доллара в месяц), запуск которой назначен также на ноябрь. Абонплата в размере 9.99 доллара в месяц также ставит Apple TV+ в один ряд с другими службами компании – Music и News+.

В публикации The Financial Times (FT) также говорится о том, что компания выделила более 6 миллиардов долларов на закупку оригинальных программ и фильмов с целью успешной конкуренции с Disney, Netflix и HBO.

Покупка двух сезонов по 10 эпизодов флагманской программы «The Morning Show» («Утреннее Шоу») с участием Дженнифер Энистон, Стива Каррелла и Риз Витерспун обойдётся в 300 миллионов долларов. Также высокобюджетными проектами являются научно-фантастические сериалы «Смотри» и «Ради всего человечества».

По слухам, Apple готов предложить творцам контента более выгодные условия, чем предлагает Netflix. В то время как Netflix выплачивает творцам стоимость купленного контента на протяжении нескольких лет, в Apple готовы платить раньше, ещё до момента завершения действия контракта.

В публикации FT говорится, что служба Apple TV+ будет запущена в ближайшие два месяца, ибо в Apple желают опередить запуск Disney+.

Впрочем, независимо от сроков запуска, услуга Apple TV+ будет доступна на устройствах Apple, а также устройствах производства ряда сторонних компаний – таких как Roku, Amazon Fire TV и телевизоры Samsung.

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